İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Motosiklet domuz sürüsüne daldı; 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yola çıkan domuz sürüsüne çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yola çıkan domuz sürüsüne çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.


Kaza, kırsal Konurlar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Refik Ç. (49) idaresindeki 16 F 3488 plakalı motosiklet, âniden yola çıkan domuz sürüsüne çarparak devrildi. Domuzlar kaçışırken, motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı şahıs, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.