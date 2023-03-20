Motosiklet dönüş yapan otomobile çarptı: 1 ağır yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet, ana yolda dönüş yapmak isteyen otomobile yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Orhangazi'de Göl Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Göl Yolu üzerinde seyir halinde olan Bekir Özkan (47) idaresindeki 16 ANN 657 plakalı motosiklet, iddiaya göre ana yol üzerinde dönüş yapmak isteyen Murat S. (50) idaresindeki 54 AIJ 282 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Temizlik işlerinde çalıştığı öğrenilen ve durumu ağır olan evli ve 2 çocuk babası Özkan, buradan ambulansla Şehir Hastanesine sevkedildi. Otomobil sürücüsü Murat S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.