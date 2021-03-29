İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet fareleri tutuklandı

İnegöl’de çok sayıda motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan 7 kişiden 5’i tutuklandı.

İnegöl'de çok sayıda motosiklet ve elektrikli bisiklet çalan 7 kişiden 5'i tutuklandı.


Polis Merkezi Suç Araştırma Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde motosiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yaptıkları tespit edilen A.E., A.E., Ö.E.K., V.İ., A.R., M.İ. ve M.E.K. isimli şahıslar ekipler tarafından yakalandı. Şahısların çaldıkları motosikletleri parçaladıkları ve muhafaza ettikleri 5 ayrı adreste arama yapıldı. Yapılan aramalarda muhtelif tarihlerde çalındıkları tespit edilen 10 adet elektrikli bisiklet, 1 adet motosiklet, 2 adet elektrikli bisiklet motoru ele geçirildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.R. ve V.İ. adlî kontrol şartıyla serbest kalırken diğer 5 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.