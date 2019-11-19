Motosiklet hastası köpeği görenler şaşıp kalıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde "Rüzgar" isimli köpeğin sahibiyle birlikte motosikletle yaptığı yolculuk herkesi şaşırttı. Tam bir motosiklet hastası olan Rüzgar, sahibi nereye gidiyorsa onunla beraber gidiyor.

İnegöl'de yaşanan Zafer Toy, 'Rüzgar' isimli köpeğiyle adeta bir arkadaş. Tam bir motosiklet tutkunu olan köpek, bir insan gibi motosikletin üzerine oturarak seyahat ediyor. Yolda onları görenler ise şaşıp kalıyor. Rüzgar, horon da tepiyor. Kalp masajı bile yaptığını söyleyen sahibi Zafer Toy, "Yavruyken yetiştirdik, şimdi 6 yaşında. Horon teper, kalp masajı yapar. Bir de motor alışkanlığı var. Motora biner, İnegöl'e kadar gidip geliriz. Onun hobisi de bu. Onu ben alıştırdım, görenler şaşırıp kalıyor. 2 yıldır köpeğim kayıptı, bir hafta oldu bulalı. Birlikte aynen baba oğul gibiyiz" dedi.