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Motosiklet ile otomobil böyle çarpıştı: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı.


Kaza Ertuğrulgazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Sebahattin B. idaresindeki 16 HDF 65 plakalı motosiklet Faik A. idaresindeki 16 KCE 44 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Öte yandan kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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