İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet kazasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre sabaha karşı 03.00 sularında kırsal Aralık Mahallesi istikametinden ilçeye doğru seyretmekte olan Onur Ekemen (17), kullandığı motosikletin dengesini kaybederek kaldırıma çarptı. Aşırı hız ve çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen genç ağır yaralandı. Yoldan geçenlerin yerde yatan bir şahıs görmesi üzerine olay yerine 112 acil ve polis ekipleri çağrıldı.


Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri Onur Ekemen'nin kaza anında hayatını kaybettiğini belirledi.


Olay yerinde Ekemen'in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.