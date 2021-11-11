Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç 9 gün sonra hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde emniyet şeridindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücü kaldırıldığı hastanede 9 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 3 Kasım Çarşamba günü saat 17.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunun Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana gelmişti. Eda Özkınacı (44) 34 DUS 319 plakalı otomobili ile Bursa istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeyken, telefonuna cevap vermek için otomobilini emniyet şeridine çekti. Bu esnada aynı yönde gitmekte olan İsmail Uçar (18) idaresindeki motosiklet, emniyet şeridinde duran otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile sürücü İsmail Uçar ile arkasında yolcu olarak bulunan Ahmet Göktuğ Kurt (20) yola savruldu. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Uçar ile yolcu Ahmet Göktuğ Kurt yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslara konan yaralı iki genç Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsü İsmail Uçar ilk tedavisinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan İsmail Uçar, yaşam mücadelesini 9 gün sonra kaybetti.