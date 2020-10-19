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Motosiklet Kulübünden eğitim yardımı

İstanbul’dan Mustafakemalpaşa’ya ziyarete gelen Motorsiklet Kulübü üyeleri, Devecikonağı İlk ve Ortaokulu öğrencilerine boya, kırtasiye ve dezenfekte malzemesi bağışında bulundu.

İstanbul'dan Mustafakemalpaşa'ya ziyarete gelen Motorsiklet Kulübü üyeleri, Devecikonağı İlk ve Ortaokulu öğrencilerine boya, kırtasiye ve dezenfekte malzemesi bağışında bulundu.


İstanbul ve çevre vilayetlerde faaliyet gösteren Cbf 150 Tuning Motorsiklet Kulübü üyeleri, pandemi sürecinde öğrencilerin yanında olmak için Devecikonağı İlk ve Ortaokulunun eksiklerini tamamladı. Kulüp üyelerini ilçede ağırlayan Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman, ''Ülke olarak zor zamanlardan geçtiğimiz günlerde evlâtlarımıza yapılan yardım çok anlamlıydı. Hayırsever motorcularımıza şahsım ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum'' dedi.

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