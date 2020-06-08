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Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesinde minibüs ile motosiklet çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ölümden döndü.


Kaza, Osmaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan S. idaresindeki 16 CYP 94 plakalı minibüs ile Sebahattin Y. (46) idaresindeki 16 KNJ 27 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kanlar içerisinde kalan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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