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Motosiklet sürücüsünün duran kalbi tekrar çalıştırıldı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde sabaha karşı ana yol üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp savruldu.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sabaha karşı ana yol üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarpıp savruldu. Yaklaşık 20 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Genç adam Bursa Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alındı.


Kaza sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Yalova istikameti üzerinde meydana geldi. 16 AAR 543 plakalı motosikleti ile Muradiye Mahallesindeki evine gitmekte olan Yusuf Ali Aydın (23), Turist Yolu üzerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çarpan motosiklet savruldu. Sürücü Yusuf Ali Aydın, yaklaşık 20 metre sürüklenerek kaldırıma düştü. Başından aldığı darbe ile ağır yaralanan genç adam, olay yerine çağrılan ambulansa konarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kalbi durdu


Ağır yaralı durumdaki Yusuf Ali Aydın'ın kalbi ambulansta durunca, sağlık ekipleri uzun süre genç adama müdahale yaptı. Kalbi yeniden çalışan Yusuf Ali Aydın, daha sonra ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırılarak burada yoğun bakıma alındı.

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