İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler

Bursa’da kaydedilen görüntüler "bu kadarına da pes" dedirtti.

Bursa'da kaydedilen görüntüler "bu kadarına da pes" dedirtti. Tek teker üzerinde giden motosikletli, hem kendini hem de trafiği tehlikeye attı. O anlar başka bir araçta giden yolcu tarafından kaydedildi.


Bursa-Mudanya yolu Bademli Kavşağı yakınlarında trafiğin yoğun olduğu saatlerde tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Metrelerce tek teker üzerinde giden motosiklet sürücüsü önüne çıkan aracın ardından akrobasi hareketini sonlandırmak zorunda kaldı. Araçları sollayarak kaybolan motosikletlinin tehlikeli hareketi, başka bir araç sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.