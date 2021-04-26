Motosiklet yayaya çarptı, yaralıların imdadına vatandaşlar yetişti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yayanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Kaza, Turgutalp Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir eden Burak Y. (27) yönetimindeki 34 DAU 142 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmekte olan 70 yaşındaki Vahide Özcan'a çarptı. Kazada yaşlı kadın ile motosikletin sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.