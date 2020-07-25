İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosiklete arkadan çarptı, 100 metre sürükledikten sonra durabildi

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yaralandı.

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü ve arkadaşı yaralandı.


Kaza, 20.30 saatlerinde, Altıparmak Caddesinde meydana geldi. Henüz ismi belirlenemeyen 16 D 0366 plakalı taksi dolmuş, H.K. idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile H.K ve yanındaki arkadaşı A.Y. bariyerlere savrulurken, otomobil motosikleti 100 metre sürükledikten sonra durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri , başka bir kazanın yaşanmaması için çevrede geniş güvenlik tedbiri aldı.


Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.