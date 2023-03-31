Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Bursa'da motosiklete bağladıkları çekçek arabasının içinde çocuklarını tehlikeye aldırmadan taşıyan aile yürekleri ağza getirdi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba ve anne motosiklete bağladıkları çekçek arabasının içine kendi çocuklarını koydu. Gidecekleri yere kadar çocuklarını çekçek arabasının içinde götüren çift korku dolu anlar yaşattı. İzleyenleri endişelendiren görüntüler kameraya yansıdı.