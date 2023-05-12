Motosikleti seyir halindeki aracın camından sarkarak götürdü

Bursa'da üzerinde sürücüsü bulunmayan motosikleti hafif ticari aracın camından sarkarak götüren şahıs, trafikte tehlikeye davetiye çıkardı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki hafif ticari aracın camından sarkan kişi, motosikleti tutarak gideceği yere kadar tehlikeli şekilde götürdü. Trafikteki diğer sürücüler gözlerine inanamazken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.