"Motosikletim bozuldu" bahanesi işe yaramadı

Bursa'da, 'motosikletim bozuldu, tekerim patladı' bahanesiyle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 2 kişiye 6 bin 300 TL para cezası uygulandı. Ayrıca M.B'nin ise ‘ 18 bin TL cezam var nasıl ödeyim ben bu borcu' demesi dikkat çekti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu. Bursa-Yalova Yolunda uygulama noktasında 16 ARB plakalı motosiklet üzerinde durdurulan 2 gençten, izin belgelerini sordu. Hal ve hareketlerinden şüphelen ekipler gençlerden motosiklet üzerinden inmeleri istedi. Daha sonra izin belgelerini olmadığını dile getiren gençler bahaneler uydurmaya başladı. M.B ve İ.S, polis ekiplerine motosikletim bozuldu gelirken tekerleği patladığını söyledi.

18 bin TL cezam var

M.B., ise '18 bin TL cezam var ben bu borcu nasıl ödeyeyim işsiz güçsüzüm' diyerek sitem etti

M.B., ve İ.S.,'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL'den toplam 6 bin 300 TL para cezası uygulandı.