Motosikletin araca çarptığı kaza anı kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yayalara yol vermek için yavaşlayan hafif ticari araca, bir motosiklet arkadan çarptı. 1 kişinin yaralandığı kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza 17.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Murat Arslan (23) yönetimindeki 35 BAL 790 plakalı motosiklet, önünde seyir halindeyken yaya yolundan geçen yayalara yol vermek için yavaşlayan sürücü Oğuzhan Kaya (33) idaresindeki 16 KKR 08 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.