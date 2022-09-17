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Motosikletin çarptığı bisikletli yaralandı, kaza anı kameraya yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


Kaza, Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde meydana geldi. Altay Caddesi üzerinde seyir halinde olan sürücü Arda A. (19) yönetimindeki 16 AUZ 558 plakalı motosiklet, Gaziler Sokak'tan bisikletiyle çıkan Orhan Ünlüsoy'ya (55) çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki esnaflar yetişti. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir iş yeri güvenlik kameralarına yansıdı.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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