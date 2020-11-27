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Motosikletiyle karşıya geçmek için beklerken az daha arabanın altında kalıyordu

İnegöl’de meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

İnegöl'de meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza Ertuğrulgazi Caddesinde meydana geldi. Levent Y. idaresindeki 16 LUK 14 plakalı araç, yan yoldan gelip karşıya geçmek için ana yol üzerinde bekleyen Rıza Ö. yönetimindeki 16 AIY 021 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşün sürücü arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan aynı bölgede her gün onlarca benzer kazalar yaşanması herkesi tedirgin ediyor.

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