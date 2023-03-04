İhlas Haber Ajansı

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Motosikletiyle son sürat böyle çarptı

Bursa’da son sürat kavşağa giriş yapan motosiklet sürücüsü, karşıya geçmek isteyen ticari araca çarparak ağır şekilde yaralandı.

Bursa'da son sürat kavşağa giriş yapan motosiklet sürücüsü, karşıya geçmek isteyen ticari araca çarparak ağır şekilde yaralandı. Kaza anı ise bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.


Olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle sürat yapan sürücü, dört yol kavşağına gelince kimsenin hareket etmeyeceğini düşünerek hızını kesmedi. O esnada karşıya geçmek isteyen ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü, feci şekilde savruldu. Yerde sürüklenen motosiklet sürücüsüne, ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı.


Yaralı sürücüsü hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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