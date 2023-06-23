Motosikletle çarpıştı, ağır yaralı sürücüyü olay yerinde bırakıp kaçtı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosikletle çarpışan otomobil sürücüsü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, Orhangazi Tekke Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 48 M 6439 plakalı lüks bir otomobil ile 16 VR 965 plakalı motosiklet sürücüsü Ali Sürkaç (58) çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet park halindeki 41 AFJ 165 plakalı bir minibüse çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Ali Sürkaç ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Motosiklete çarpan otomobilin kadın sürücüsü ise kaza sonrasında aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.