Motosikletle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Bursa'nın Keles ilçesinde motosiklet ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza, Keles ilçesi Alpağut yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde 16 RM 850 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motordan fırlayan ve asfalta çakılan motosiklet sürücüsü Mehmet Çetin olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Çetin'in cansız bedenini Bursa Adli Tıp morguna kaldırırken, jandarma ekipleri olay yerinde bulunan otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

Öte yandan Keles-Bursa yolu trafiğe kapatıldı. Otomobilin ve motosikletin yoldan kaldırılması ile birlikte Keles- Bursa yolu trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.