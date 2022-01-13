Motosikletle tehlikeli yolculuk kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosikleti yüzüstü yatarak kullanan kasksız sürücünün tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bursa-Ankara yolunda Bursa yönüne giden kasksız sürücü, bir anda motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti bir süre yüzüstü uzanarak kullanan ve zaman zaman hızını artıran kasksız sürücüyü görenler, cep telefonu kamerasıyla görüntü çekti. Tehlikeli yolculuğun görüntülerini izleyen sosyal medyada kullanıcılarından şahsa tepki yağdı.