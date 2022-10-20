Motosikletli gencin ölümden döndüğü kaza kamerada

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü ölümden döndü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Ceyhun Y. (16) yönetimindeki 16 AJR 158 plakalı motosiklet, cadde üzerinden aniden manevra yapan sürücü İbrahim Çolak (65) yönetimindeki 16 KDD 93 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürüklenerek park halindeki 06 DP 7066 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaskının koruduğu yaralı sürücüsü olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.