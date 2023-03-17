İhlas Haber Ajansı

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Motosikletli gençlerin trafikteki tehlikeli hareketleri kameralarda

Bursa’da motosikletli gençlerin trafikteki tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı.

Bursa'da motosikletli gençlerin trafikteki tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı.


Olay, merkez Nilüfer İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup motosikletli genç trafikte ön kaldırarak ve süratli bir şekilde seyretti. Bir süre böyle giden motosikletli gençler trafikteki diğer sürücüleri de tehlikeye atarak ilerlerken daha sonra sokak aralarına girerek gözden kayboldu.


Motosikletli gençlerin o anları trafikteki bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

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