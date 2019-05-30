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Motosikletli ramazan davulcusu

Bursa’nın Karacabey ilçesi Yeniköy’de vatandaşları sahura motosikletli davulcu kaldırıyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Yeniköy'de vatandaşları sahura motosikletli davulcu kaldırıyor.


Karacabey ilçesi Yeniköy'de motosikletli ramazan davulcusu, mahalle halkından yüksek ilgi görüyor. Burhan Kabataş, mahallenin büyük ve yazlık olması sebebiyle, 10 yıldır vatandaşları motosikleti ile sahura kaldırıyor. Motosikleti sayesinde her mahalleye girip çıkan Kabataş, hünerlerini de sergiliyor. Mahalle halkı ise, Kabataş'tan çok memnun olduklarını söyledi.

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