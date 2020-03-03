Motosikletseverler için kafe açıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde motosiklet tutkunlarının bir kafesi oldu.

Barış Mahallesi'nde işletmeciliğini Hamdi Hanay'ın yaptığı motosiklet sevenlerin kafesinin açılışına Mustafakemalpaşalı motosiklet tutkunlarının yanı sıra Bursa, Balıkesir, İstanbul, gibi şehirlerden gelen motosiklet grupları da katıldı. Yaklaşık 200 kişilik motosik grubu, çeşit çeşit motorları, rengârenk kıyafetleriyle ilçe halkının ilgisini çekti. Yapılan dualar ve konuşmaların ardından kafe hizmete girdi. Açılışın ardından motosikletli grup ilçede kısa bir tur atarak tekrar buluşmak üzere vedâlaştı.