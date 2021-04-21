İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Motosikletteki gençlerin kazası kamerada

Bursa’da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Kaza, Mahmudiye mahallesi Döner ile Papatya sokaklarının kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan sürücü Mustafa Arslantaş (32) yönetimindeki tescilsiz motosiklet, Döner sokaktan çıkan Samet Aykız (36) yönetimindeki 06 ACZ 464 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki arkadaşı Hakan Aydın (30), feci şekilde yere düştü. Ağır yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.