Mübadelede hayatını yitirenler unutulmadı

yılında Mudanya'da unutulmadı. Mudanya Belediyesi, Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği ile birlikte düzenlediği etkinliklerinde mübadil torunlarını Mudanya'da buluşturdu.

Mudanya Belediyesi, Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği ile birlikte düzenlediği Mübadelenin 97. yılı anma etkinliklerinde mübadil torunlarını Mudanya'da buluşturdu. Anma etkinlikleri, Tarihi Mudanya Bandosu eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşunun ardından savaşlarda ve göç yollarında hayatını yitirenlerin anısına denize karanfil bırakılmasıyla başladı. Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde devam eden etkinlikler kapsamında Hasan Özgen ve Kurtuluş Özgen'in Balkan göçleri ve mübadeleyi konu alan 'Aynı Evin Çocukları' belgesel filminin gösterimi yapıldı. Yüzyıllardır yaşanan ve etkisi kuşaklar boyu süren göçmenlik konusunun işlendiği; Türkiye, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da çekilen film, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Barışın ve Kardeşliğin Başkenti Mudanya'nın önemli bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptığını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, mübadil kültürünün yaşatılması, gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Mudanya'da kültürlerin kardeşliğini yaşattıklarını vurgulayan Türkyılmaz, “Acı mübadele günlerinde ve sonrasında yerleştikleri vatan toprağımızda biz torunlarına sahip çıkan, kültürümüzü yaşatan dedelerimizin, ninelerimizin önünde bir kez daha saygı ile eğiliyorum. Mudanyamızda mübadil kültürünü yaşatmak, desteklemek en önemli önceliklerimizden. Bir mübadil çocuğu olarak Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği'ne ve vakfın temsilcisi Cumhur Aksan'a geleneklerimize ve geçmişimize sahip çıkarak bugünlere taşıdıkları için teşekkür ediyorum. Geçmişimizle buluşup kimliğimize kavuşma yolunda attığımız adımlar sürecek” diye konuştu.