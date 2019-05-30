Mübadil kadınları ev hanımlarına kurs veriyor

Halk Eğitim Merkezi öğreticisi Diclehan Koca, gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu ifade etti. Kurs öğreticisi Koca, “LMV Kadın Kollarının istekleri doğrultusunda verilen kurslarda kadınlarımıza yönelik olarak Bartın yöresine ait tel kırma, tel sarma kurslarımız aralıksız olarak sürüyor. Ayakkabı, çanta, çeyiz ürünleri, çok geniş kapsamlı nakış kursu da diyebiliriz. İleri süreçte daha değişik aktivitelerimiz olacak” dedi.

LMV Kadın Kolları Başkanı Birsen Kermen, “Deneyimli hocamız Diclehan Koca tarafından ev hanımlarımıza verilen kurslarımıza gösterilen ilgiden çok memnunuz. Vakıf olarak iyi ve yararlı çalışmalar yaptığımızı ortaya koymaktadır. Çok daha değişik kurslarımızla ev hanımlarımıza ve genç kızlarımıza en iyi şekilde kurslar verilecek. El becerilerini daha da geliştirmelerine ve el emeği göz nuru ürünlerini üretip düzenleyeceğimiz sergi ile halkımızın beğenisine sunacağız” dedi.