İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mübadillerin Karagöz-Hacivat merakı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, gölge oyuncusu Ahmet Karakman, Karagöz-Hacivat kuklalarını orijinal hâliyle imâl ederek sahneliyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, gölge oyuncusu Ahmet Karakman, Karagöz-Hacivat kuklalarını orijinal hâliyle imâl ederek sahneliyor.


Ahmet Karakman, Lozan Mübâdilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği (LMV) yeni hizmet binası bünyesinde önümüzdeki günlerde kurs vermeye başlayacağını söyledi. Gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirten gölge oyuncusu Karakman, vakıf temsilciliğinde açtığı stantta Hacivat-Karagöz meddah oyunlarında canlandırılan karakterlerin imâlatını ve boyamalarını da kendisi yapıyor. Ayrıca talep hâlinde kısa bir meddah gösterisi de sunan Ahmet Karakman, ”Hacivat-Karagöz oyunlarını da sergiliyorum. Gösterilen ilgiden memnunum. Yakında vakıf temsilciliğinde Hacivat-Karagöz kurslarına da başlayacağız. Gençlerimizin kurslarımıza ilgi göstermesi çok güzel, böylece gelecek nesillere Hacivat-Karagöz ve meddah oyunlarının aktarılmasını sağlamış olacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.