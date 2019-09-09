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Mudanya 2019'da da hizmetle buluştu

Mudanya Belediyesi, “Her mahalleye eşit hizmet” anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.


Mudanya Belediyesi'nin mahallelerdeki hizmetleri sürüyor. İlçe merkezinden en uzak mahallesine muhtarlıkların ve mahalle sakinlerinin taleplerini programına alan belediye, “Her mahalleye eşit hizmet” anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Akköy ve Tirilye'deilkokul inşaat tadilatı, iç ve dış cephe boyaları, Altıntaş, Tirilye, Evciler, Çamlık, Dedeköy, Yalıçiftlik, Mirzaoba, Dereköy mahallelerinde halkın ortak kullanım alanlarında bakım ve yenileme çalışmaları yapıldı. Dedeköy'ün talep ettiği zeytin-İncir alım yeri imalâtı da tamamlandı. Talep edilen mahallelerdeki muhtarlık binaları, cami ve köy kahvelerinin yenilenme işlemleri de 2019 yılı programı dâhilinde hizmete alındı.


Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, gerek sosyal medya hesaplarından, gerekse belediyenin gerekli birimlerine yapılan başvuruların programa alındığını, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalara devam edeceğini söyledi.

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