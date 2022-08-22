Mudanya 4. Kitap Fuarı başlıyor

Kitap Fuarı; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temelini atan Mudanya Mütarekesi'nin 100. Yılına ithafen bu yıl ‘Barış ve Kardeşlik' temasıyla 3 Eylül Cumartesi günü kapılarını açıyor.

3-11 Eylül tarihleri arasında Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenecek olan kitap fuarı çerçevesinde 62 yayınevi ile 47 akademisyen, gazeteci-yazar Bursalı kitapseverlerle buluşacak.

Mudanya Belediyesi'nin Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) işbirliğiyle düzenlediği Mudanya Kitap Fuarı'nın dördüncüsü 3 Eylül'de başlıyor. Kitap Fuarı; Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temelini atan Mudanya Mütarekesi'nin 100. Yılına ithafen bu yıl “Barış ve Kardeşlik” temasıyla 3-11 Eylül tarihlerinde Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı'nda düzenlenecek. Mudanya 3. Kitap Fuarı'nın bu yılki onur konuğu, Müzisyen, Yazar ve Yönetmen Zülfü Livaneli olacak. Anayasa hukukçusu, akademisyen ve siyasetçi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, CHP Parti Meclisi Üyesi Yunus Emre, TİP Milletvekili Gazeteci- Yazar Ahmet Şık, Sinan Meydan, MarioLevi, Yekta Kopan, Doç.Dr. Ateş Uslu, Doç. Dr. Doğan Çetinkaya, Erol Ülkeer, Erendiz Atasü, Orhan Gökdemir, Enver Aysever, Bahadır Özgür, Serhat Halis, Barış Zeren, Arlin Çiçekçi, Fuat Sevimay, Mehmet Fırat Pürselim, Nilay Özer, Yaşar Miraç, Haydar Ergülen, Altay Öktem, Cangül Örnek, Türkan Elçi, Sibel Hürtaş, Eren Aysan gibi şair, yazar ve akademisyenler Bursalılarla buluşacak.

Kitap Fuarı'nda söyleşilerin yanı sıra belgesel, karikatür ve atölye etkinlikleri de planlanıyor. “Nazım'ın Servinaz'ı” ile “Karanlıkta Uyananlar” belgeselleri fuar çerçerevesinde izlenime sunulacak. Çocuk ve gençlere yönelik atölye çalışmalarının da yer alacağı fuarda Mudanya kültür ve sanata doyacak.