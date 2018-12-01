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Mudanya AK Parti İlçe Başkanı istifa etti

BURSA (İHA) – Mudanya AK Parti İlçe Başkanı Dr.

Ahmet Murat Ünal, belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti. Partililerle helalleşen Ünal, Mudanya Belediyesine AK Parti bayrağını dikeceklerini söyledi.


Mudanya AK Parti İlçe Başkanı Dr. Ahmet Murat Ünal, belediye başkan adaylığı için görevinden istifa etti. Ünal, yaptığı açıklamasında mevcut Belediye Başkanını eleştirerek “Mudanya'da kardeşliği ve birlikteliği bitirmiş, kimseye selam veremez duruma gelmiştir. Korumasız sokağa çıkamaz olmuştur. Mudanya yeniden eski günlerine dönecek ve kardeşliği yeniden tesis edeceğiz. Hakkımızda üretilen dedikodular yersiz olup Belediye Başkanlığını kazandığımızda kimseyi ötekileştirmeden hizmet edip, kimseyi ekmeğinden aşında etmeyeceğiz” dedi.


Ünal, eşi ile birlikte ilçe yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür ederek vedalaştı.

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