Mudanya Anadolu İHL'den uluslararası başarı

Balıkesir'de düzenlenen ve 12 ülkenin katıldığı güreş turnuvasında Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri iki branşta dünya ikincisi oldu.

Balıkesir'in Havran ilçesinde gerçekleştirilen Uluslararası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Seyit Onbaşı Güreş Turnuvası kıyasıya mücadelelerin olduğu final maçları ile sona erdi. Turnuva sonunda genel toplam Türkiye birinci oldu. Balıkesir'in Havran ilçesine 12 ülkeden gelen genç güreşçiler turnuvada dereceye girmek için ter döktü. Turnuvayı genel toplamda Türkiye birinci, Moldova ikinci, Rusya ve Bulgaristan üçüncü olarak tamamladı. Müsabakalar sonrası 17 sıklette dereceye giren güreşçilere protokol mensupları madalyalarını takdim ettiler.

12 ülkenin katıldığı Uluslararası 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Seyit Onbaşı Güreş Turnuvasında Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor bölümü öğrencileri serbest stil 110 kiloda Ali Ulu ve serbest stil 75 kiloda Yunus Emre Alas finale yükseldi. Ulu ve Alas, dünya ikincisi olarak, gümüş madalya kazandı.

Bursa ve Mudanya'nın adını uluslararası bir organizasyonda duyuran Anadolu İmam Hatip Lisesi yetkilileri, alınan başarıların tesadüf olmadığını ifade ederek, hedeflerinin gelecek turnuvalarda şampiyonluklar kazanmak olduğunu söyledi.