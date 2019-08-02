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Mudanya antika günleri başladı

Mudanya Belediyesi, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ’Antika Günleri’ ile Bursa’nın dört bir yanından antikacıları Mütareke Meydanı’nda buluşturdu.

Mudanya Belediyesi, bu yıl üçüncüsünü düzenlediği 'Antika Günleri' ile Bursa'nın dört bir yanından antikacıları Mütareke Meydanı'nda buluşturdu. Köstekli saatlerden antika mobilyaya kadar yüzlerce ürün antika meraklılarının beğenisine sunuldu.


Mudanya Belediyesi geçmişi geleceğe taşıyan binlerce eşyayı Mütareke Meydanı'nda antika tutkunları ile buluşturdu. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, köstekli saatlerden antika mobilyaya kadar yüzlerce değeri paha biçilemez ürünün sunulduğu stantları tek tek ziyaret etti.


Eserleri yakından inceleyen Başkan Türkyılmaz, Mudanya'da geçmişin izlerini geleceğe taşımayı sürdürürken, bu çalışmalarını kültürel etkinliklerle desteklediklerini ifade etti.


Geçmişten gelen en nadide eserler, tüm yaşanmışlıklarıyla 4 Ağustos Pazar gününe kadar Mütareke Meydanı'nda meraklılarıyla buluşacak.

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