Çok sayıda koleksiyoner ve antika meraklısını Mütareke Meydanı'nda bir araya getiren Mudanya Antika Günleri başladı.

Mudanya Belediyesi, tarihi Girit sokağının atmosferinde, binlerce antika eseri tutkunlarıyla buluşturdu. Geçmişten gelen en nadide eserler, tüm yaşanmışlıklarıyla 1 Ağustos tarihine kadar Mütareke Meydanı'nda sergilenecek.

Antika Günleri'nin açılışını yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, CHP İl Başkanı İsmet Karaca ve CHP Mudanya İlçe Başkanı Ömer Aydın ile birlikte stantları tek tek ziyaret etti. Başkan Hayri Türkyılmaz, “Geçmiş nesillerin bıraktıklarını yaşatmak bir kültürdür. Kültürlerin kardeşliğinin yaşandığı kent olan Mudanya'da geçmişin izlerini geleceğe taşımayı sürdürürken, bu çalışmalarımızı şenlik ve festivallerle destekliyoruz”. Binlerce antikaya ev sahipliği yapan, çok eski ve önemli eserlerin görücüye çıktığı etkinliğimize gelenler geçmiş anıların peşine düşüp, tarihi değeri olan antikaları ucuza alma fırsatı yakalıyor, bizler de bu buluşmaya ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz”diyerek antika meraklılarını etkinliğe davet etti.