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Mudanya arama kurtarmadan Kestel'e yardım eli

Mudanya Belediyesi arama kurtarma (MAK) ekibi, Kestel’de yaşanan sel felâketinde de bölge halkının yanında olmaya devam ediyor.

Mudanya Belediyesi arama kurtarma (MAK) ekibi, Kestel'de yaşanan sel felâketinde de bölge halkının yanında olmaya devam ediyor.


8 kişilik ekiple arama faaliyetlerine katılan MAK, kaybolan Derya Bilen'i bulmak için âfet bölgesinde çalışıyor. Âfetin ardından bölgeye giden MAK ekibi de arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor. Zorlu şartlara rağmen aramayı dere ve taşkın yataklarında, birikintilerde sürdüren ekip, selde kaybolan Derya Bilen'i bulmak için 3 gündür sahada görev yapıyor. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, ihtiyaçlar doğrultusunda ekibi bölgeye sevk ettiklerini belirterek, bundan sonra da yaraları sarmak için bölge halkının yanında olduklarını söyledi.

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