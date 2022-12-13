Mudanya Arkeoloji Günleri başlıyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü iş birliği ile düzenlenen “Mudanya Arkeoloji Günleri” 16 Aralık'ta Taş Mektep Akademi'de başlıyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümü iş birliği ile Tirilye Taş Mektep Akademi'de düzenlenecek Mudanya Arkeoloji Günleri'nin ilk konuğu “Antik Çağda Aydınlatma Araçları: Kandiller” temasıyla Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Deniz Pastutmaz Sevmen olacak. Doç Dr. Hakan Öniz, “Türkiye'de Sualtı Arkeolojisi Geçmişi ve Geleceği”, Prof. Dr. Nurettin Arslan “Assos- Arkeoloji ve Diplomasi”, Prof. Dr. Zeynep Koçel Trakya'da “Bir Başkent Perinthos& Herakleıa: Kazılara Başlarken”, Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner“Çift Yakalı Kent: Nysa Ad Maeandrum”, Prof. Dr. Fikri Kulakolu“75. Yılında Kültepe- Kaniş Kazıları”, Doç. Dr. Ali Umut Türkcan ise“Çatalhöyük Neolitik Dönem Araştırmaları ve Alan Yönetimi Çalışmaları” ile Tirilye Taş Mektep'te arkeloji meraklıları ve öğrencilerle buluşacak.