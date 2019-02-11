Mudanya Belediye Başkan Adayı Ünal, kapı kapı dolaşıyor

Ahmet Murat Ünal, Mudanya Yeni Mahallede bulunan Çamdibi Sitesi sakinleri ile bir araya geldi.

Mudanya Yeni Mahallede bulunan Çamdibi Sitesi sakinlerinin misafiri olan Cumhur İttifakı Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. A. Murat Ünal, site sakinlerinin sorunlarını dinledi. 2. Sanayi sitesinin yanında bulunan parkın aydınlatılması, çevre temizliği ve minibüs hatlarında oluşan aksaklıkların giderilmesi konularında şikayetlerini bildiren Çamdibi sakinlerine, “Belediyenin rutin işleri arasında olan çevre temizliği gibi konular şikayet konusu olmamalı. Biz Mudanya âşıkları olarak çevresi kirli bir Mudanya'ya asla müsaade etmeyeceğiz. Göreve geldiğimizde parkın aydınlatılması ve çevre düzeni gibi konularda bir daha şikâyetçi olmayacaksınız. Tüm sorunlara anında müdahale edeceğiz” diye seslenen Dr. Ünal, “Mudanya'da yaşayan her vatandaş belediye başkanı ile birebir görüşebilecek. Biz Mudanyalıya sesimizi yükseltmeyeceğiz. Verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız” dedi.

“Bu sizin iktidarınızın belirleneceği bir seçim"

21 Mart yerel seçimlerinde en önemli sloganı olan, ‘Halkın İktidarı' sözünü yineleyen Dr. Ünal, “Bu seçimlerde kendi iktidarınıza yani Mudanyalının belediye yönetiminde söz sahibi olacağı bir seçimde oy kullanacaksınız. Eğer iktidar olmak istiyorsanız gelin bu seçimde birlik olalım. Bu sizin iktidarınızın belirleneceği bir seçim olacak. Ve Mudanya'mızın hak ettiği hizmetleri memleketimize kazandıralım” diye konuştu.

Mudanyalının gönlüne dokunamayan bir iktidarın sürekliliğinin olamayacağını ifade eden Dr. Ünal, Çamdibi sakinlerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.