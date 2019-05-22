Mudanya Belediye Başkanı Türkyılmaz'dan Pazar açıklaması...

Mudanya'daki giyim pazarının perşembe gününe alınmasının ardından esnafın kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, pazar yeriyle ilgili 11 yıldır ihale süreçlerinde şaibeler yaşandığını tespit ettiklerini söyledi. Mudanya'nın 46 milyon 200 bin TL zarara uğratıldığını öne süren Başkan Türkyılmaz , "Savcılığa suç duyurusunda bulunarak geçmişe dönük alacaklarla ilgili de hukuki süreç başlatıldı. Mudanya'nın ve Mudanyalıların hakkını yıllarca yedikleri halde rahat uyuyabilecekler mi?. Nilüfer ve Gemlik'te pazarcılar 120 bin liraya varan bedeller ödediği halde bizim aldığımız ücret 2 bin 300 lira” dedi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, özellikle hafta sonu yaşanan trafik sorununa çözüm olarak Kapalı Pazar Yeri'ndeki giyim pazarının perşembe gününe alınmasının ardından Pazar esnafı tarafından kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi üzerine açıklama yaptı. Nüfusu 90 bini aşan Mudanya'ya özellikle hafta sonları giren araç sayısının trafik sıkışıklığına neden olduğunu belirten Başkan Türkyılmaz, Mudanya'da Pazar günleri kurulan giyim pazarı ile ilgili başta trafik sorunu olmak üzere bir çok problem yaşandığını söyledi.

Giyim pazarının, Pazar günleri Mudanya'nın girişinde kilometrelerce uzayan kuyruklara neden olduğuna dikkati çeken Başkan Türkyılmaz, “Mudanya Belediyesi olarak uzmanlara hazırlattığımız trafik düzenleme projesi Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilmiş, ancak hiçbir uygulama yapılmadığı gibi istediğimiz yetki de tarafımıza verilmemiştir. Trafik düzenleme konusunda Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkisini kullanmamakta ve Mudanyamızı Pazar günleri yaşanan kaosla baş başa bırakmaktadır. Mudanya Belediyesi olarak hemşehrilerimizin ve Mudanyalı esnafımızın tam desteği ile Pazar günleri kurulan kıyafet pazarının Perşembe günü kurulması kararını aldık. Mudanya dışından alışverişe gelen araçlar ve pazarcıların yüzlerce aracı düşünüldüğünde Mudanya'nın girişi olan bu alanda Pazar günleri tam bir trafik karmaşası yaşanmaktadır. Bizler de kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz ancak hafta sonu 150 bin aracın giriş yaptığı Mudanya'da trafik ve otoparkta ciddi bir mağduriyet yaşanıyor” dedi.

"Rant ilişkisi bozulanlar rahatsız"

Başkan Türkyılmaz Pazar yeriyle alakalı Tuhafiyeci ve Benzerleri Odası ile Halkpazar AŞ.'nin şaibeye bulaştığını öne sürdü. Belediye tarafından sebze ve meyvecilerden 5, tuhafiyecilerden 10 TL işgaliye bedeli alındığını kaydeden Başkan Türkyılmaz, “Dosya toplandıkça herşey ortaya çıkmaya başladı. Daha sonra diğer pazarları da araştırdık. Pazarlarla ilgili şaibe olduğunu öğrendik. Tabi ki dosyayı inceledikçe birçok ahlaki olmayan durumla karşılaştık. Nilüfer ve Gemlik'te bu pazarcılar 120 bin TL'ye varan bedeller ödediği halde bizim tüm pazarlardan aldığımız ücret 2 bin 300 TL. Baktık ki bu pazarların temizlik malzemesini karşılamıyor. Mudanya Belediyesi'nin kasasından güvenliğinden elektrik hizmetlerine kadar ayda 100 bin TL para çıkıyor. Yılda 1 milyon 200 bin, 11 yılda 13 milyon 200 bin TL bu pazarcılar para kazansın diye Mudanyalıların hakkını onlara hizmet olarak vermişiz. Pazarda bir takım kişilerin bir çok yere sahip olduğu ve buraları sezon öncesi 150-200 bin TL gibi rakamlara başkalarına devrettiği konusunda duyum aldık. Hemen çalışma başlattık. Kimin yerini kime satıyorsun, kim alıyor? Konuyla ilgili Zabıta'mız araştırma yapmış, ancak pazarcı esnafı bu konuda Belediyemize yardımcı olmamıştır. Bu ticari ilişkilerinden kaynaklı bizim dışımızda bir mağduriyet yaşamışlardır. Belediyemizin aldığı işgaliye ise pazarların temizlik ücretini dahi karşılamamaktadır” dedi.

"Mudanya'nın hakkını yedirmeyeceğim"

Konuyla ilgili muhakkik tayin ettiğini vurgulayan Başkan Türkyılmaz, “Söz konusu yer 3 bin 675 metrekare Mudanya'nın en değerli yeri. Kıyaslama yaparsanız ihaleye çıkarmış olsak, 11 yılda 46 milyon 200 bin TL gelir getirecek bir yer olacak. 46 milyon 200 bin lira Mudanya ve Mudanyalıların kaybettiği para. Mağduruz diyorlar kim mağdur? Mağdur Mudanya. Mudanya'da yaşayan insanlar. Rahatsız olanlar çıkarları son bulandır. Soruyorum, Mudanya'nın hakkını yedikleri halde rahat uyuyabilecekler mi? Ben çok rahat uyuyorum. Haram yediler. Vicdanları rahat mı? Bunun hesabı sorulacak. Belediye içerisindeki kişilerle ilgili muhakkik tayini yapıldı. Çıkan sonuçlar kim olursa olsun dosya halinde savcılığa suç duyurusunda bulunularak geçmişe dönük alacaklarla ilgili de hukuki süreç başlatılacak. Elimizden geldiğince geri adım atmadan taviz vermeden hizmet olarak sunacağız. Sözümüzdür tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerden hesap soracağım dedim. Sözümün arkasında duracağım” ifadelerini kullandı.

Bölge arkeopark olacak

Pazarın kurulduğu alanın Myrleia Antik Kenti üzerinde olduğunu, bölgede arkeopark projesi hayata geçirmek üzere Pazar alanı dahil tüm belediye birimlerini farklı bir yere taşıyacaklarını da hatırlatan Başkan Türkyılmaz, “Antik kent üzerine kurulu AVM ile mücadelemiz tüm Türkiye'nin malumudur. Bahsi geçen Pazar yerinin o alandan kaldırılması ve yerine bir Arkeopark yapılması çok önceden planlanmış ve broşürlerle duyurusu yapılmıştır. Yani pazar yeri bugün olmasa da önümüzdeki süreçte bu projemiz için başka bir yere taşınacaktı” diye konuştu.