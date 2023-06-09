Mudanya Belediye Binası özgün kimliğiyle buluşacak

Mudanya Belediyesi'nin mevcut binası, 1900'lü yıllardaki tarihi kimliğine kavuşacak. Mudanya Belediye binası, kimliğine uygun bir şekilde geleceğe taşınacak.

Belediye binasının Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınacak izin ve aslına uygun şekilde yürütülecek restorasyon çalışmaları çerçevesinde eski haline dönüştürüleceğini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Uzun zamandır yapmayı düşündüğümüz bu çalışmayla birlikte kentimizin önemli bir tarihi mirası aslına uygun şekilde yürütülecek restorasyon çalışmaları çerçevesinde gün yüzüne çıkmış olacak. Mudanya Belediyemizin yeni binasını da Çağrışan mahallemizde Çağrışan-Göynüklü Uygulama İmar Planlarında ‘belediye hizmet alanı' olarak ayırdığımız alanda yapmayı planlıyoruz. Hemşehrilerimiz, ulaşımı kolay, şehir içi trafiğine girmeden belediye hizmetlerinden yararlanabilecek. Çağrışan-Göynüklü İmar Planlarının onaylanmasının ardından yapılacak çalışmalarla çağdaş belediye binasını üçüncü dönemimizde, kentimize kazandırmış, tarihi belediye binamızı da gün yüzüne çıkarmış olacağız” ifadelerini kullandı.