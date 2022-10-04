Mudanya Belediye Meclisi'nden ‘Barış Ödülü' kararı

Mudanya Belediyesi tarafından Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılına özel olarak bu yıl ilk kez verilecek Barış Yolu Ödülü'neikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı, İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker değer görüldü.

Mudanya Belediyesi'nin ekim ayı olağan meclis toplantısı Mudanya Mütarekesi'nin 100. yılı dolayısıyla Mütareke Meydanı'nda gerçekleştirildi. Eski Başbakan Yardımcısı, Murat Karayalçın başkanlığında, NATO Daimi Temsilcisi Onur Öymen, Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Emekli Tuğgeneral Ali Er, İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Atatüre, Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan, Gazeteci Sedat Ergin ile Murat Yetkin, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onur Üyesi Gülsün Bilgehan, Yazar- UNİCEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Ayşe Kulin, Başkent Üniversitesi Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Seçil Karal Akgün'ün yer aldığı Danışma Kurulu, 100. yıla özel bir barış ödülünün verilmesini ve ödüle değer görülen ismi belirledi. Danışma Kurulu'nun kararı önerge ile meclise sunuldu. 100. yıl kutlama programına özel ödülün ismi “Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü” olurken, ödüle Mudanya Mütarekesi'nin diplomatik dehası ve ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kızı, İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker değer görüldü.