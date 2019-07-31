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Mudanya Belediyesi 21 yapıyı mülkiyetine geri aldı

Bütünşehir Yasası ile birlikte yapı ruhsatı bulunmadığı için tasarruf yetkisi kaybedilen 21 yapı, İmar Barışı ile yeniden Mudanya Belediyesi’nin mülkiyetine geçti.

Bütünşehir Yasası ile birlikte yapı ruhsatı bulunmadığı için tasarruf yetkisi kaybedilen 21 yapı, İmar Barışı ile yeniden Mudanya Belediyesi'nin mülkiyetine geçti. Önemli yapıların yasal bedellerini ödeyerek yeniden belediye mülkiyetine kazandırdıklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Mudanya'da halkın malı halkın oluyor. Mudanya'nın ve Mudanyalıların hakkını korumaya devam edeceğiz” dedi.


Mudanya Belediyesi, BUDO başta olmak üzere ilçe genelinde hizmet sektöründe kafe, büfe ve restoran olarak kullanılan 21 yapıyı İmar Barışı'ndan yararlanarak kayıt altına aldı. Uzun yıllar belediyenin kiracısıyken 2014'te Bütünşehir Yasası ile birlikte yapı ruhsatı bulunmadığı için tasarruf yetkisi kaybedilen 21 yapı, İmar Barışı ile yeniden Mudanya Belediyesi'nin mülkiyetine geçti. İmar Barışı başvurusuyla yapıları mülkiyetine alan Mudanya Belediyesi, kamunun malını yeniden kamuya iade etmiş oldu. Mudanya Belediyesi, 21 binayı ihaleye çıkarmaya hazırlanıyor. Önemli yapıların yasal bedellerini ödeyerek yeniden belediye mülkiyetine kazandırdıklarını kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Göreve geldiğimde söz vermiştim. Halkın malı halkın olacak demiştim. Mudanya'da kamuya ait tüm alanlar, Mudanyalı hemşehrilerimin tamamına hizmet eder hale getiriliyor. İmar Barışı'ndan yararlanarak, yasal bedelleri ödeyerek, uzun yıllar belediyemizin uğratıldığı zararı sonlandırmış olduk. Her zaman olduğu gibi Mudanya'nın ve Mudanyalıların hakkını korumaya devam edeceğiz. Mudanya'ya ve Mudanyalı hemşehrilerime hayırlı olsun” diye konuştu.

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