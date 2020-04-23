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Mudanya Belediyesi, egemenliğin 100. yılında bayramı evlere taşıdı

Mudanya Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100.

Mudanya Belediyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşların pencere ve balkonlarından katıldığı şenlikle kutladı.


Çocuklar bayrak, balon ve resimlerle pencere ve balkonlarını süsledi, Mudanya Belediyesi ise bayram için hazırladığı araçlarından çaldığı müzik ve marşlarla bu yıl bayram coşkusunu evlere taşıdı. Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Mudanyalılar marşları hep bir ağızdan söyledi. Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ise bayramı Mudanya'nın simgesi Mütareke Meydanı'nda karşılarken, ilçenin tarihî yerleşimlerinden Girit Sokağı'ndaki vatandaşların da bayramını kutladı. Bütün Mudanyalılara teşekkür eden Başkan Hayri Türkyılmaz, “Okullarımız kapalı olsa da evlerimizde bayram şenliği var. Ne mutlu bizeen büyük bayramımızı büyük bir coşkuyla, gururla karşıladık. Bu güzel tabloyu oluşturan kıymetli hemşehrilerim ve geleceğimizin, yarınlarımızın teminatı yavrularımıza teşekkür ediyorum. Her biri Atatürk sevgisiyle büyüyen çocuklarımızla gurur duyuyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve gazi meclisimizin 100. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

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