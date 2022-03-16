Mudanya Belediyesi ile İBB arasında proje işbirliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Danışmanı Tuğba Figenkaplan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Kütüphane ve Müzeler Müdürü Ali Şafak Özdemir, İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Bülent Alabaş, Spor İstanbul A.Ş. Genel Müdürü İzzet Renay Onur ile Proje Yöneticisi Merve Nur Aksu, Mudanya Belediyesi'ni ziyaret etti. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nisa Yılmaz Kartaltepe ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sevgi Ursavaş ile bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, kütüphane işletim sistemleri, müzecilik, hobi sanat atölyesi eğitici eğitimi, festivaller, kent aplikasyon eğitimleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Başkan Hayri Türkyılmaz, hizmet kapasitesini artırmak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Mudanya Belediyesi arasındaki işbirliği ve dayanışmayı geliştirmek üzere yapılan toplantının önemine değinirken, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birçok alanda birlikte hareket ediyoruz. Birlikten kuvvet doğuyor, kentlerimiz gelişiyor. Mudanyamızı geleceğe taşıma adına yerel yönetimlerle işbirliğimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.