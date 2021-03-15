Mudanya Belediyesi internet ağını genişletiyor

Mudanya Belediyesi'nin internete erişim imkânı olmayan öğrencilere eğitimde fırsat eşitliği sunmak için hayata geçirdiği Eşit Eğitim Ağı projesinden faydalanan mahallelerin sayısı artıyor. Mudanya'da belirlenen noktalarda kurulumu yapılacak internet altyapısı sayesinde öğrenciler ücretsiz olarak internet hizmetinden faydalanacak.

Mudanya Belediyesi, bilgisayar ve internet erişimine destek olmak amacıyla açtığı online eğitim sınıflarının yanı sıra, mahallelere de ücretsiz internet altyapısı kuruyor. İlçe genelinde 6 mahalleye internet hizmeti verilirken, 15 mahallenin de altyapısı tamamlandı. Çocukların eğitiminin her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için projeyi başlattıklarını söyledi. Türkyılmaz, “İlçemiz genelinde park, meydan gibi belirli noktalarda kurulumu yapılacak olan internet altyapısı sayesinde, öğrencilerimiz wifi seçeneğinden ‘Eşit Eğitim Ağı'na bağlanıp, ücretsiz olarak internete girebilecekler” dedi. Projeyi bir ay içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Türkyılmaz, mevcutta bulunan verici sayısını artırıp, Mudanya'nın en uzak noktasına da ulaşacaklarının altını çizdi.