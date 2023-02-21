Mudanya Belediyesi kedi ve köpek maması üretimine başladı

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğübünyesinde toplanan malzemeler, öğütücüde karıştırılarak kedi ve köpekler için yüksek besin değerine sahip mama haline geliyor. Hazırlanan mamalar ekiplerce yine ilçede yaşayan sokak hayvanlarına her gün düzenli olarak dağıtılacak. Hayvan maması üretiminde protein, karbonhidrat, vitamin ve minerallerin doğru ayarlanması gerektiğini, bu konuda gerekli özeni gösterdiklerini kaydeden Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “İlçemizde her geçen gün artan sokak hayvanlarının beslenme sorununa sürdürülebilir bir projeyle çözüm bulduk. Mamayı kendimiz üreterek, maaliyeti düşüreceğiz. Daha fazla mama üreterek daha fazla sokak hayvanına ulaşacağız” diye konuştu.