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Mudanya Belediyesi koronaya karşı görevinin başında

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan yeni kısıtlama kararları üzerine birim müdürleriyle bir araya gelerek, Mudanya genelinde yapılacak çalışmaları değerlendirdi.


Koronavirüs salgınının artmasına paralel olarak ilçe genelindeki tedbirleri artırdıklarını kaydeden Başkan Türkyılmaz, “Bu zor günlerde görevimizin başındayız. Üzerimize düşeni bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacağız. Kısıtlamalar sürecinde vatandaşlarımız Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ALO 153 hattımızı arayarak, taleplerini iletebilirler. Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçlarını ilk kısıtlama döneminde olduğu gibi karşılamaya devam edeceğiz. Pandeminin başladığı tarihten bu yana Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce devam eden ilaçlama faaliyetleri de hız kesmeden sürecek. Yine, alınan tedbir kararları gereği belediyemiz 10:00-16:00 saatleri arasında hizmet verecek. Vakaların arttığı bu dönemde vatandaşlarımızın da tedbirlere azami şekilde dikkat etmelerini rica ediyorum. Lütfen maske mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Bu zor günleri, dayanışmayla yine birlikte aşacağız” diye konuştu.

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