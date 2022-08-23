Mudanya Belediyesi Mütareke'nin 100. yılına hazırlanıyor

100 yıl önce Türkiye'nin bağımsızlığına giden yolu açan Mudanya Mütarekesi'ni bu yıl da adına yakışır bir etkinlikle kutlanacak. Mudanya Mütarekesi 100. Yılı nedeniyle kurulan Danışma Kurulu'nun ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Tirilye Sanat Evi'nde yapılacak.

Mudanya Mütarekesi'nin 100. yıl dönümü, Mudanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Mudanya Mütarekesi'nin 9-11 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek kutlama programı öncesinde Danışma Kurulu kurulacak.

Mudanya Belediyesi Mudanya Mütarekesi 100. Yılı nedeniyle kurulan Danışma Kurulu ilk toplantısını 26 Ağustos Cuma günü Tirilye Sanat Evi'nde gerçekleştirecek.

SHP eski Genel Başkanı, önceki dönem Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın başkanlığındaki kurulda geçmiş dönem milletvekili Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, NATO Daimi Temsilcisi Onur Öymen, uzun yıllar büyükelçilik görevinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili, Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, NATO IMS'de görev yapan ve IMS'de şube başkanı seçilen ilk Türk subayı olan emekli Tuğgeneral Ali Er, İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Atatüre, Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan, Gazeteci Sedat Ergin ile Murat Yetkin, önceki dönem CHP Ankara Milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onur Üyesi Gülsün Bilgehan, Yazar Ayşe Kulin, Başkent Üniversitesi Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Seçil Karal Akgün yer alacak.

“Mudanya Mütarekesi'nin 100. Yılı”na özel bir etkinliğe imza atmak istediklerinin altını çizen Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Sıcak savaş dönemini sona erdiren, diplomatik dönemin zeminini hazırlayan, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temelini atan bir anlaşmaya imza atan Mudanya Mütarekesi'nin yıl dönümünü kentimizde coşku ve gururla kutlayacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İsmet İnönü ve silah arkadaşlarının bizlere bıraktığı bu kutsal emaneti, gelecek nesillere taşımak adına tüm gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.